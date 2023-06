Huis mag niet meer aan iedereen worden verkocht

Sterven spinnen als je ze opzuigt met de stofzuiger?

Nu het weer steeds beter wordt, is de kans groot dat je spinnen in huis ziet rondkruipen. Snel even de stofzuiger halen is dan voor velen het antwoord. Dood je die beestjes daar wel mee? Of kunnen ze even later toch weer ongemerkt uit je stofzuigerslang klauteren en opnieuw in de hoek van de kamer belanden? Wij zochten het uit.