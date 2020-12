Huiseigenaar betaalt komend jaar meer belasting aan gemeente

Vereniging Eigen Huis deed alvast een steekproef onder 112 gemeenten en merkt op dat er grote verschillen zijn in Nederland. De ozb stijgt gemiddeld 3,2 procent, maar er zijn ook gemeenten waar hij tot wel 27 procent omhoog schiet. De afvalstoffenheffing neemt toe met gemiddeld 7,5 procent.

De ozb wordt berekend aan de hand van de waarde van woningen. Bewoners van duurdere huizen, betalen daardoor meer belasting. De belastingverhogingen hebben niets te maken met de stijgende huizenprijzen. De WOZ-waarde van woningen wordt slechts gebruikt als verdeelsleutel. Hoewel Eigen Huis er vaak op wijst dat huurders geen ozb betalen, ligt het voor de hand dat verhuurders de belasting doorrekenen in de huurprijs.

‘Nieuwe realiteit’

,,Gemiddeld valt de stijging van de ozb nog mee, hoewel je eigen gemeente daar flink van kan afwijken”, zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van Eigen Huis in een persbericht. ,,Daarbij lijkt de jaarlijkse toename van de ozb ruim boven inflatie de nieuwe realiteit te zijn.”

In negen gemeenten gaat de belasting op het eigen huis met meer dan 10 procent omhoog en in Bergen op Zoom maar liefst met 27,3 procent. Ook Hellevoetsluis en Middelburg melden stijgingen van meer dan 20 procent. Er zijn ook zestien gemeenten die de ozb volgend jaar verlagen, in Beverwijk is de daling met 5,7 procent het grootst.

Afvalstoffenheffing is milieumaatregel

Dit jaar betaalt een huishouden gemiddeld 9,6 procent meer aan afvalstoffenheffing en volgend jaar gaat deze heffing opnieuw met 7,5 procent omhoog. In 35 van de 112 gemeenten is de stijging zelfs meer dan 10 procent. Uitschieters zijn de gemeente Oss met een ruim 38 procent hogere afvalstoffenheffing, gevolgd door Urk en Bunschoten met 30 procent of meer.

De hogere heffing is een uitkomst van landelijk overheidsbeleid. Het Rijk vraagt gemeenten meer te betalen voor het storten en verbranden van restafval, zodat afval scheiden en recyclen wordt gestimuleerd. In 2019 ging deze belasting van 13 naar 31 euro per ton afval. Veel gemeenten berekenen de kosten door aan de bewoners.

Hoge zorgkosten

Vereniging Eigen Huis vindt het een probleem dat gemeenten een steeds groter bedrag van hun inwoners vragen. Het zou volgens gemeenten nodig zijn om de sterk stijgende kosten voor zorgtaken als wmo en jeugdzorg te betalen waar de gemeenten sinds een aantal jaar verantwoordelijk voor zijn. Ze vinden dat ze te weinig geld van de rijksoverheid krijgen om die taken goed uit te voeren. Een petitie waarmee Vereniging Eigen Huis het kabinet oproept om gemeenten voor deze taken beter te compenseren, is door ruim 135.000 mensen getekend. Mogelijk komt minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren nog met extra geld over de brug.

