Huishoudens in Drenthe en Groningen koploper gasverbruik: ‘Ze kunnen veel besparen’

Interactieve kaartenHuishoudens in Drenthe en Groningen verbruiken het meeste gas van Nederland. In delen van Limburg en Brabant zijn juist de grootverbruikers in stroom te vinden. Dat blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In een periode van dertig jaar wil het kabinet alle nieuwe én bestaande woningen van het (Groningse) gas afkoppelen en overgaan op duurzame warmtebronnen. Zo lang dat nog niet is gebeurd, kunnen klanten het beste op zoek naar de goedkoopste leverancier. Mensen met een variabel energiecontract kunnen honderden euro’s besparen op de energierekening, zo berekende vergelijkingssite Independer aan de hand van de CBS-cijfers.

Woningtype

Het ligt voor de hand dat het verbruik heeft te maken met de grootte van de woning en het woningtype. Flevoland heeft als groeiprovincie met veel nieuwbouwwijken een aanzienlijk lager verbruik dan alle andere regio's. In onderstaande kaartjes is ook te zien dat het verbruik in de steden lager ligt dan op het platteland. Doorgaans zijn de huizen in het buitengebied groter, vaker vrijstaand en op sommige plekken heb je oude boerderijen die over het algemeen slecht zijn geïsoleerd.

In het kaartje hieronder is te zien dat het stroomverbruik juist in het zuidoosten van Nederland het hoogste ligt. De echte grootverbruikers wonen in de gemeente Rozendaal bij Arnhem. Daar wonen maar 1500 mensen en er staan relatief veel villa's. Andere rijke gemeentes zoals Wassenaar hebben blijkbaar ook meer elektrische apparaten te bedienen.

Variabele contracten

Quote Opvallend is dat we zien dat juist in de provincies waar het meest wordt verbruikt het minst wordt overge­stapt naar een voordeli­ger energiecon­tract Coen de Ruiter, Directeur Independer Op basis van de gemiddelde energieverbruikscijfers maakte Independer een inschatting van het gemiddelde bedrag dat huishoudens per provincie te veel betalen voor hun energie. Hierbij is uitgegaan van een energiecontract met variabel tarief. Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft meer dan de helft van de huishoudens een variabel energiecontract. Independer berekent dat mensen met zo'n contract honderden euro's meer betalen dan mensen met een bepaalde looptijd.

,,Opvallend is dat het overstapgedrag per provincie flink verschilt”, zegt Wanda Eikens, manager energie van Independer. ,,Juist in een provincie als Drenthe, waar veel te besparen valt, zien we relatief 40 procent minder overstappers naar een goedkoper contract dan in bijvoorbeeld Utrecht waar de besparing wat lager uitvalt. In Zeeland wordt het minst overgestapt.’’

Slapers

,,Vaak zitten de zogenoemde slapers al jaren bij dezelfde aanbieder. Dat is zonde, zeker omdat die contracten vaak onnodig duur zijn’’, zegt Wanda Eikens. ,,Er zijn maar weinig mensen die bewust voor een variabel contract kiezen. Ze sluiten een contract af van een jaar, soms drie of vijf jaar, maar daarna wordt de overeenkomst automatisch omgezet in een variabel contract en gaan ze ook meer betalen.’’