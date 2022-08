Huisje huren om te feesten mag niet meer: Airbnb detecteert ‘partyboekingen’ met slimme software

In augustus 2020 introduceerde Airbnb vanwege de coronapandemie een tijdelijk feestverbod in gehuurde huizen. Afgelopen juni maakte het verhuurplatform bekend het tijdelijke verbod permanent te maken. Nu niet vanwege Covid-19, maar om overlast voor verhuurders en de buurt tegen te gaan.

Door middel van intelligente software hoopt Airbnb onjuiste feestboekingen eruit te filteren. ,,We kondigen vandaag de introductie van anti-feest tools in de VS en Canada aan om te helpen bij het identificeren van potentieel risicovolle boekingen”, schrijft het online platform dinsdag in een persverklaring. ,,We willen voorkomen dat gebruikers misbruik maken van ons platform.”

Kwade bedoelingen

De software kijkt bij boekingen naar diverse factoren, zoals de inhoud van online recensies of het geheel ontbreken daarvan. Gekeken wordt verder naar de duur van de boeking, de afstand tot de geboekte accommodatie, de periode (weekend of door de week) ‘en nog veel meer’. ,,Voornaamste doel is de mogelijkheid verkleinen dat gebruikers met kwade bedoelingen niet toegestane feesten geven, die een negatieve invloed hebben op onze verhuurders, buren en de lokale gemeenschappen die we bedienen.”

Airbnb verwacht veel van de software en wijst op een recente proef in Australië. ,,Een vergelijkbare variant van dit systeem is sinds oktober 2021 in Australië getest, waar het zeer effectief was. We zien een daling van 35 procent in het aantal incidenten met niet toegestane feesten in de delen van Australië waar deze pilot van kracht is.”

Niet in Nederland

Vanwege het succes wordt de software in Australië nu permanent ingevoerd. In thuisland VS en in Canada beginnen nu dus testen. Of Nederlandse gebruikers ook met de software te maken krijgen, is onduidelijk. Tegen de NOS zegt Airbnb dit voorlopig niet van plan te zijn. Zover bekend wordt Airbnb hier ook niet veelvuldig misbruikt voor feestboekingen.

In Amerika is dat anders. In november 2019 stierven er bijvoorbeeld vijf mensen tijdens een Halloween-feest met ruim 100 personen in een Airbnb-woning in Orinda, nabij San Francisco. Airbnb-ceo Brian Chesky maakte vervolgens bekend party-huizen te zullen aanpakken.

Airbnb beklemtoont dat gebruikers die een boeking door de slimme software geweigerd zien, nog steeds op het platform terecht kunnen. ,,Gasten die vanwege dit systeem niet in staat zijn om een ​​hele woning te boeken, kunnen nog steeds een privékamer boeken - waar de verhuurder eerder fysiek aanwezig is - of een hotelkamer via Airbnb.”