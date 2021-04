Huizenprijs in jaar tijd met bijna 15 procent omhoog, sterkste stijging in 20 jaar

De gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen is in het eerste kwartaal gestegen naar 385.000 euro, een stijging op jaarbasis van bijna 15 procent. Dat is sinds 2001 niet meer voorgekomen, concluderen de makelaars op basis van de laatste kwartaalcijfers.

De fikse stijging is het gevolg van het historisch lage aanbod. Er stonden halverwege het eerste kwartaal slechts 17.500 woningen te koop. Dat is 42 procent minder dan een jaar geleden. Volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars is dit het laagste niveau sinds 1995, toen de makelaarsclub begon met de meting.

Vorig kwartaal wisselden slechts 30.739 bestaande woningen van eigenaar, 6,8 procent minder dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dat is het laagste aantal sinds 2015, aldus de NVM-makelaars. Zij verkochten op jaarbasis zo’n 152.000 woningen. De krapte-indicator voor bestaande woningen komt daarmee uit op een dieptepunt van 1,7. Dat wil zeggen dat een koper uit minder dan twee huizen kan kiezen.

Quote Het is ongekend wat er gebeurt op de huizen­markt NVM-voorzitter Onno Hoes

Van alle woningtypen is de prijs van vrijstaande woningen het hardst gestegen: bijna 20 procent in een jaar tijd. De prijs van appartementen en tussenwoningen steeg in een jaar met ruim 14 procent. Ook hebben veel kopers overboden om aan een woning te komen. Meer dan 60 procent van de woningen werd boven de vraagprijs verkocht, gemiddeld gingen alle verkochte huizen 3,5 procent boven de vraagprijs weg.

De regionale verschillen zijn overigens groot. Zo zijn met name in Noord-Nederland de huizenprijzen flink gestegen. In de gemeente Opsterland in Friesland en de regio Zuidwest Drenthe gaat het zelfs gemiddeld om plussen van meer dan 20 procent. De prijsstijging in Amsterdam bleef met 7 procent achter. De hoofdstad kent de laagste prijsstijging van Nederland.

Uit de nieuwste kwartaalcijfers blijkt verder dat de prijs van de gemiddelde nieuwbouwwoning met bijna 8 procent is gestegen naar 433.000 euro in het eerste kwartaal. Een jaar eerder was dat nog 400.000 euro. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is vorig kwartaal met bijna 14 procent toegenomen naar 9.700. Ook in de nieuwbouw is de schaarste groot: het te koop staande aanbod van nieuwbouwwoningen is met 11.100 woningen 22 procent lager dan een jaar eerder.

Ongekend

NVM-voorzitter Onno Hoes uit nog eens zijn zorgen over de ontwikkelingen op de woningmarkt: ,,Het is ongekend wat er gebeurt op de huizenmarkt. De lage rente, het enorme woningtekort en de stabiele sociaaleconomische vooruitzichten zorgen voor krapte en jagen de prijzen verder omhoog.”

Hij roept het volgende kabinet op om de woningnood als prioriteit integraal aan te pakken. Een nieuwe minister met een specifieke verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en wonen is volgens hem essentieel om het tij te keren.

,,Het is wat mij betreft de hoogste tijd om de stormbal te hijsen. Gevarieerd, betaalbaar en financieel verantwoord woongenot is het fundament van een duurzame en gezonde samenleving”, benadrukt hij. ,,Nooit eerder was de waarde van woongenot voor het welzijn van onze samenleving zo nadrukkelijk zichtbaar als nu.”

