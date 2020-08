Huizenprijzen gaan mogelijk helemaal niet dalen: 'De trein dendert door’

Dit gezin woont in het midden van de Biesbosch: ‘We hebben nooit last van de buren’

27 juli Geen geluidsoverlast, nooit gedoe met de buren, want die hebben Ad (51) en Merie (48) van Bergeijk niet. Het stel woont met hun kinderen Nova (18) en Adam (15) op de Moordplaat, een eiland in het hart van de Biesbosch. ,,Ondanks dat ik ons huis wel een beetje te klein vind, wonen we hier prachtig. We hebben alle vrijheid en hebben met niemand iets te maken.’’