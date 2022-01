Huizenprijzen stegen de afgelopen 40 jaar niet zó hard: woning ruim 20 procent duurder

De Nederlandse huizenprijzen zijn in december het sterkst gestegen in meer dan veertig jaar. Met een prijstoename van ruim een vijfde was het sowieso de sterkste stijging sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 1995 begon met het bijhouden van deze cijfers. Oudere gegevens zijn lastiger te vergelijken, maar de laatste keer dat woningen sneller duurder werden was volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen eind jaren zeventig.

Bestaande koopwoningen wisselden vorige maand gemiddeld voor zo’n vier ton van eigenaar. Dat is 20,4 procent meer dan een jaar eerder en uitgaande van de huidige cijferreeks een record. Voor een vergelijking die verder teruggaat dan 1995 ben je al gauw aangewezen op oude gegevens die alleen per kwartaal zijn geregistreerd. De laatste keer dat er in een kwartaal sprake was van een hogere prijsstijging dan afgelopen maand, was in 1977.

In de jaren zeventig gingen de huizenprijzen sterk omhoog omdat de overheid het kopen van een woning toen erg probeerde te stimuleren. De huidige gekte op de woningmarkt heeft volgens veel kenners eveneens te maken met de makkelijke financiering. De hypotheekrentes zijn al lange tijd heel erg laag. Daarbij profiteren huizenkopers nog altijd van fiscale voordelen als de hypotheekrenteaftrek.

Aanbod flink geslonken

Wat ook een grote rol speelt is dat het aanbod aan te koop staande huizen flink is geslonken. Daardoor bieden huizenzoekers flink tegen elkaar op en is het voor veel mensen erg lastig om nog een huis te bemachtigen. Dat blijkt ook uit de cijfers over het aantal verhuizingen, aldus het CBS. In december vonden er op de woningmarkt maar 20.559 transacties plaats. Dat is bijna 22 procent minder dan in dezelfde maand van 2020.

Van Mulligen houdt er rekening mee dat de huizenprijzen in de statistiek van het CBS binnenkort nog harder kunnen oplopen. Makelaarsorganisatie NVM kwam onlangs namelijk met nieuwe kwartaalcijfers waarin sprake was van een prijsstijging die eigenlijk al iets sterker was, namelijk 20,7 procent. Die cijfers zijn gebaseerd op het moment dat het koopcontract van een huis wordt getekend. Het CBS verwerkt de transacties pas als notarissen ze laten inschrijven bij het Kadaster. Dat gebeurt altijd iets later. Van Mulligen wijst er wel op dat NVM-makelaars een groot deel, maar niet de hele markt in handen hebben.