Huizenprijzen stijgen met meer dan 8 procent; NHG-grens ook hoger

UPDATEBestaande koopwoningen waren in augustus 8,2 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat betekende de grootste prijsstijging in ruim 1,5 jaar tijd, zo komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Het aantal transacties daalde wel. Ook de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie gaat omhoog.

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is sprake van een stijgende trend. De gemiddelde woningprijs nu ligt volgens het statistiekbureau in doorsnee zo'n 51 procent hoger dan tijdens het dieptepunt ruim 7 jaar geleden.

Er werden vorige maand 19.034 woningtransacties geregistreerd, bijna 3 procent minder dan een jaar terug. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn bijna 148.107 woningen gewisseld van eigenaar, ruim 5 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

NHG-grens

De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt met ingang van volgend jaar naar 325.000 euro. Dat was dit jaar nog 310.000 euro, zo werd door de organisatie achter de NHG bekendgemaakt.

De grens is hoger voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen. Voor zulke woningen kan volgend jaar maximaal 344.500 euro worden geleend tegen 328.600 euro dit jaar.

Vangnet

De NHG is in het leven geroepen om een vangnet te bieden in het geval dat mensen hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. Bij een gedwongen verkoop garandeert de NHG dat hypotheekverstrekkers hun geld terugkrijgen als de woning minder oplevert dan de hypotheekschuld. De restschuld voor de eigenaar kan worden kwijtgescholden.

Consumenten betalen een eenmalig bedrag voor zo’n garantie. Hypotheekverstrekkers bieden in ruil lagere rente aan. Woningkopers betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7 procent over de hoogte van hun hypotheek, net als in 2020.

