Huizenprijzen weer iets omhoog

Hang je natte was in de slaapkamer en gebruik raamfolie: zo hou je je huis koel op warme dagen

Ook liggen zweten en woelen in de klamme nacht? Wen er maar aan, want dat soort nachten krijgen we steeds vaker. Gelukkig zijn er genoeg duurzame maatregelen om de warmte zo veel mogelijk buitenshuis te houden. ,,Natte was kun je in de slaapkamer hangen.”