Huurcommissie belooft achterstanden klachtenafhandeling weg te werken

binnen&buiten Jeroen en Anouk ruilen woning aan sloot in voor woning aan zee: ‘Het afscheid is wel moeilijk’

24 oktober Deze keer in de rubriek Binnen&Buiten het verhaal van Jeroen Smith en Anouk Okker. Jeroen en Anouk zeggen na 2,5 jaar hun hoekwoning aan de Buitenwatersloot in Delft vaarwel. Wonen aan een sloot is fijn, maar de zee biedt nog iets meer mogelijkheden.