Huurders financieel kwetsbaar bij inkomensdaling

Het risico dat huurders van een corporatiewoning op een gegeven moment niet meer hun woonlasten kunnen betalen is gestegen door achterblijvende inkomensgroei. Dat blijkt uit de meest recente cijfers (2018) van de Lokale Monitor Wonen van gemeenten, woningcorporaties en de Woonbond.



Er zijn steeds meer huurders met een inkomen dat niet toereikend is om noodzakelijke uitgaven te betalen als woonlasten, voedsel, verzekeringen en kleding. In 2017 was dat landelijk gezien het geval bij 12 procent van de huurders. In 2018 steeg dit percentage naar 16,4 procent met uitschieters naar 22 procent van de huurders in Oost-Groningen.