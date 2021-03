Huurprijzen grote steden dalen door wegblijven expats

VideoDe huurprijs voor nieuw aangeboden huizen en appartementen in de vrije sector ging in 2020 nog fors omhoog, maar in de grote steden is een daling ingezet doordat minder buitenlandse werknemers zich hier vestigen. Dat melden Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) en makelaarsvereniging NVM op basis van eigen cijfers.

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter kale huur in het vierde kwartaal van 2020 bedroeg voor woonhuizen 10,01 euro en voor appartementen 14,39 euro. Een gemiddeld rijtjeshuis van 120 vierkante meter kost dus zo'n 1200 euro in de maand, een appartement van 60 vierkante meter zo'n 850 euro gemiddeld aan kale huur. Sinds 2014 liggen de huurprijzen gemiddeld in Nederland maar liefst 40 procent hoger, met uitschieters in de grote steden.

De prijzen zijn volgens de twee brancheverenigingen met 4,1 procent gestegen voor woonhuizen en 7,1 procent voor appartementen vergeleken met het vierde kwartaal van 2019. De aanhoudende krapte is de grootste oorzaak van de stijgingen. Er is veel vraag naar woningen met een (riante) buitenruimte en een extra kamer in verband met het thuiswerken, zeggen VGM NL en NVM.

Daling in sommige steden

Toch vlakt de groei af in het laatste kwartaal, zo blijkt uit de grafieken van de NVM. Dat ligt in lijn met wat verhuurplatform Pararius begin dit jaar liet zien. In Amsterdam zakte de huurprijs met bijna 10 procent. In andere steden was ook sprake van een afvlakking of lichte daling.

Het aanbod groeide van 9000 aangeboden woningen vóór corona naar bijna 12.000 nu. Op de populaire site Funda.nl steeg het aanbod afgelopen jaar met zo’n 20 procent in vergelijking met 2019. Huurders hebben dus wat meer keuze, al blijft het beperkt. De NVM noemt het wegblijven van expats dankzij de coronapandemie als belangrijke reden dat het aanbod wat is gestegen en de prijzen in het hogere segment dalen. Ook Funda liet eerder weten dat mindere belangstelling van buitenlandse medewerkers de prijsstijgingen dempt. Vraag is of die weer terugkomen als de lockdownsituatie helemaal voorbij is.

Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes zit er veel dynamiek in de huurmarkt. ,,De vrije huursector in Nederland biedt onderdak aan ruim een half miljoen mensen voor wie een sociale huurwoning niet toegankelijk is en een koopwoning niet gewenst of haalbaar.” Volgens Hoes is vooral het aanbod voor mensen met een budget onder de 1000 euro per maand te beperkt. Hij pleit ervoor dat er meer gebouwd gaat worden voor die groep.

