Hypotheekrente kruipt wat omhoog

De gestegen kapitaalmarktrente en de hogere buffereisen zorgen voor hogere kosten voor hypotheekverstrekkers. De kans is groot dat ze die in hun tarieven doorberekenen, stellen economen van ABN Amro in een analyse.

,,Een groot aantal hypotheekverstrekkers is daar, denk ik, al aan begonnen’’, zegt Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop. ,,Tot nu toe wel heel beperkt en ik denk dat dat te maken heeft met deze belangrijke maanden in het jaar. Er worden in het najaar traditioneel veel hypotheken afgesloten en hypotheekverstrekkers willen hun doelen halen.” Vanwege de grote concurrentie, er zijn inmiddels veertig hypotheekverstrekkers in Nederland, zouden ze volgens Hagedoorn ‘aan de bak moeten’. Ze beconcurreren elkaar met de prijs, oftewel de rente.

Of de stijging doorzet, heeft volgens experts ook te maken met wat er met de economie gaat gebeuren, waarbij de invloed van corona komende winter nog ongewis is. De stormachtige groei van de economie in de zomer zet niet door als gevolg van de hoge inflatie en energiecrisis. De vraag is of de inflatie van tijdelijke aard is. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat ervan uit dat dat zo is. Als dat klopt, dan kan het meevallen met de renteverhogingen en is de kans op lagere huizenprijzen ook kleiner.