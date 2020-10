Hypotheekrente noteert nieuw laagterecord

Kenners van de hypotheekmarkt hadden verwacht dat hogere kredietrisico's zouden leiden tot hogere financieringskosten. Daarom sloten huiseigenaren massaal hun hypotheek over om nog van de lage rente te profiteren. Mogelijk veroorzaakte het ook de koopwoede die ertoe heeft geleid dat de huizenprijzen tot ongekende hoogte stijgen, geheel tegen de verwachting in. Dat komt met name door steunprogramma's van de overheid en Europese Centrale Bank. ,,Als de relatieve rust op de financiële markten aanhoudt, zou de hypotheekrente naar onze verwachting nog verder kunnen dalen”, zegt Michel van den Akker, directeur van De Hypotheker.

Duurdere huizen, hogere rente

De meest gekozen rentevaste periode is twintig jaar en noteert nu met NHG gemiddeld 1,53 procent. Dat is slechts 0,04 procentpunt hoger dan het laagterecord van maart 2020. Voor huizen zonder NHG (boven de 315.000 euro) ligt de rente nog wel wat hoger. Van den Akker: ,,Het renteverschil tussen een NHG-hypotheek en een hypotheek zonder NHG is groter geworden. Bij het laagterecord in maart lag dit verschil bij de 20-jaarsrente gemiddeld op 0,47 procentpunt, inmiddels is dit opgelopen tot 0,58 procentpunt. Ondanks de stevige concurrentie op de hypotheekmarkt zien we dat geldverstrekkers bij leningen zonder NHG een hogere marge aanhouden in vergelijking met de periode vóór de coronacrisis.”