Ieder jaar dezelfde boom, is dat wel zo duurzaam?

Gaat de energiere­ke­ning nou omhoog of omlaag?

4 december De energierekening is over een paar jaar een stuk hoger, zo waarschuwt Vereniging Eigen Huis. In 2020 gaat de prijs bij gemiddeld verbruik juist omlaag, weet prijsvergelijker Pricewise vandaag te melden. Het kabinet zegt dat er over de prijsontwikkeling nog weinig valt te zeggen. Hoe zit het?