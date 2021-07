‘Ik ben single en 31 en wil ook een ‘grotemensenhuis’, maar het is simpelweg onbereikbaar’

Interactieve kaart Alleen in Amsterdam dalen huurprij­zen vrije sector nog hard

14 juli Nieuw aangeboden huurwoningen in de vrije sector zijn gemiddeld in Nederland wat goedkoper dan een jaar geleden, maar de daling lijkt af te vlakken. Het is dan ook nog altijd behoorlijk duur om een huis te huren in de categorie boven de liberalisatiegrens van 750 euro per maand.