Ikea betekent níet Immigratie Kan Echt Anders

Dijkbreuk

In het plan pleit de Vlaamse partij onder meer voor het inperken van gezinshereniging, het beperken van juridische bijstand en het controleren van mobiele telefoons om bewijs te verzamelen voor de asielprocedure. Het is een reactie op een discussie in de Vlaamse regering over een plan om de opvang van asielzoekers verplicht te spreiden over gemeenten, zoals in Nederland. ,,We worden geconfronteerd met een dijkbreuk. Een spreidingsplan betekent dat we het water verdelen zodat iedereen evenveel water in de kelder heeft. Dat lost het probleem niet op”, zo zei partijvoorzitter Tom van Grieken maandag op een persconferentie. De partij is vertegenwoordigd in gemeenteraden en het Vlaamse en Europese Parlement, maar zit nergens in het bestuur.