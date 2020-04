Ikea is weer open: lange rijen voor de deur

Ikea besloot zes weken geleden de filialen te sluiten. Ondanks het dringende advies van de overheid om thuis te blijven, bleef het er druk. Die situatie is na de heropening van vandaag niet veranderd. De Zweedse meubelreus heeft geen reclame gemaakt voor de opening, maar de winkel werkt kennelijk als een magneet op duizenden Nederlanders.

In onder meer Amersfoort, Barendrecht, Heerlen en Haarlem stonden vanochtend honderden klanten in de regen te wachten totdat ze naar binnen kunnen. Een woordvoerster laat weten tevreden te zijn over het verloop van de eerste uren. ,,Het is goed onder controle. We zien bij de ene winkel wat meer drukte dan bij de andere. Rond de openingstijd waren er wat rijen, maar die zijn inmiddels bij de meeste winkels nagenoeg weg. Klanten houden zich goed aan de 1,5 meter afstand en andere geldende maatregelen.’’

Ikea hanteert behoorlijk wat regels om iedereen veilig te laten winkelen. Auto’s waar méér dan twee personen - baby's tellen mee - inzitten, worden niet toegelaten. Daar wordt al op de weg op toegezien. Ook wordt gewerkt met een maximum aantal klanten per winkel. Zo mogen er in de Bredase vestiging zo'n 600 mensen binnen zijn. De formule is één klant per dertig vierkante meter.

De bekende gele IKEA-tassen zijn even in de ban. Er kan een nieuwe tas voor zestig cent gekocht worden. Of een karretje, maar die staan niet bij de ingang. Overal liggen vloerstickers. Om de haverklap wordt de anderhalve meter door de geluidsinstallatie gememoreerd. Er mag maximaal één persoon in de inspiratieruimtes zijn.

De restaurants van Ikea blijven uit veiligheidsoverwegingen nog dicht. Ook de Småland-speelplaatsen blijven tot nader order gesloten. Ikea roept klanten ook op om contactloos te betalen, met pinpas, creditcard of mobiele telefoon. Verder zijn bij de kassa’s en de klantenservice plexiglas schermen geplaatst.

De tijdelijke sluiting van de fysieke winkels heeft volgens een Ikea-woordvoerster gezorgd voor 50 procent minder omzet. ,,Producten bestellen en thuis laten bezorgen of een online bestelling zelf ophalen bij de winkel was tijdens de sluiting nog steeds mogelijk. Hierdoor hebben we een hoop klanten kunnen bedienen, maar met enkel de onlineverkoop halen we niet de gewenste resultaten en zien we een terugloop van de omzet van ongeveer 50 procent. Het is nog te vroeg om de volledige impact in te schatten. We zitten in een unieke situatie die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Op dit moment ligt onze prioriteit bij de veiligheid van onze medewerkers en klanten, het veilig heropenen van onze winkels en de voortgang van het bedrijf voor de korte en lange termijn.’’

Op sociale media wordt flink gereageerd op de drukte bij de woonwinkel. Er is weinig begrip voor de klanten die in de rij staan en sommigen vrezen dat de drukte misschien zelfs kan leiden tot een nieuwe piek in het aantal coronabesmettingen.

