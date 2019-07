Ikea stopt met verspreiden papieren catalogus

Met meer dan 200 miljoen exemplaren is de Ikea-catalogus jaarlijks het meest gedrukte en verspreide boekwerk ter wereld. Maar aan deze hegemonie lijkt binnenkort een einde te komen. Ikea gaat de catalogus in Nederland niet meer verspreiden, maar is voortaan vooral nog digitaal te bewonderen. Speciaal voor de mensen die nog geen afscheid kunnen nemen van papier zijn er 250.000 gedrukte exemplaren in de winkel te vinden.



De keuze om de papieren catalogus niet langer verzenden is niet gemaakt vanwege klachten over het ongevraagd toesturen, aldus Ikea op de website, maar omdat digitale verspreiding ‘eigentijdser en verantwoordelijker’ is.



Afgelopen jaar heeft het Zweedse bedrijf onderzoek gedaan in Groot-Brittannië, waarbij extra werd ingezet op de promotie van de digitale catalogus en sociale media. In Nederland is vorig jaar geëxperimenteerd met een kleinere oplage, waarbij vier miljoen catalogi werden verspreid in plaats van de zes miljoen daarvoor. In beide landen zag Ikea dat niet terug in de omzet.



De nieuwste catalogus is vanaf 27 augustus via de website te bekijken.