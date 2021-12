In deze straat ligt eten letterlijk en figuurlijk voor het oprapen

Woonprotest Een eigen woning? Geen schijn van kans voor deze dertigers: ‘Voor de gewone Utrechter geen plek meer’

Robin (29) deelt nog steeds haar badkamer en keuken met huisgenoten. Willems woning wordt komend jaar gesloopt, maar iets nieuws vinden is onmogelijk voor de 34-jarige ondernemer. Sander (31) woont noodgedwongen antikraak. Het is niet voor niets dat Utrecht zondag in ‘opstand’ komt tijdens het woonprotest op het Jaarbeursplein: de woningmarkt is oververhit. Een huisje voor jezelf als starter? ,,Onmogelijk.”

20 november