In deze wijken staan de goedkoopste huizen van Nederland (en moet je toch bovenmodaal verdienen)

KaartenDe gemiddelde prijs van een woning in de goedkoopste tien wijken van Nederland is 186.500 euro. Behalve dat er geen of weinig huizen worden aangeboden, moet je met een inkomen van 40.000 euro bruto per jaar nog steeds bovenmodaal verdienen om kans te maken op een koophuis in een van die wijken.

Woonplatform Jumba.nl en vergelijkingssite Independer brachten voor deze site de gemiddelde marktwaarde van woningen in 2855 wijken in kaart, inclusief het inkomen dat nodig is om in de bewuste wijk een huis te bemachtigen als er een te koop komt te staan. Ze kwamen tot de conclusie dat je zelfs met twee keer modaal in de helft van Nederland niet terecht kunt.

,,Ons doel met de kaarten is om woningzoekenden in de beginfase van hun zoektocht te helpen”, zegt Sander van der Aa van Jumba.nl. ,,Veel mensen zijn bezig met de vraag of ze in deze markt nog blijven zitten, of toch de stap van een verhuizing willen wagen. Als ze nou weten dat ze zo'n 5 ton te besteden hebben, waar kunnen ze dan gaan zoeken? We bieden ze perspectief, zodat ze voordat ze een makelaar inschakelen al kunnen kijken welke wijk bij hen past.”

Berekening door model

De berekening die Jumba hanteert is de uitkomst van een model waarvoor een combinatie van WOZ-waarden, vraagprijzen, lokale marktomstandigheden en bouwkundige kenmerken wordt gebruikt. ,,Verkoopcijfers alleen zeggen te weinig en alleen op basis van de WOZ worden de prijzen onderschat. Een slimme combinatie geeft een aardig beeld”, verzekert Van der Aa.

Tekst gaat verder onder kaartje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je weten wat de huizenprijzen in jouw provincie zijn? Klik dan door naar deze pagina. Deze site werkt samen met Independer.nl, onderdeel van hetzelfde moederbedrijf DPG Media, bij het inzichtelijk maken van persoonlijke financiën. Zo kun je ook je maximale hypotheek berekenen.



De goedkoopste wijk van Nederland is Nieuw Mathenesse in Rotterdam. De gemiddelde woningwaarde is er 85.935 euro. Sander van der Aa: ,,Niet heel verrassend omdat het gaat om een wijk met kleinere woningen en een fors bedrijventerrein in een havengebied. Verdiep je je verder in de wijk, dan ontdek je dat het een gebied in ontwikkeling is.”

Op nummer twee staat met gemiddeld 108.000 euro de wijk rondom de Wageningen Universiteit. De gemiddelde prijs in de goedkoopste tien wijken is 186.500 euro. Van de 25 goedkoopste wijken liggen er acht in het Limburgse Heerlen. Ook bij de WOZ-waardes, verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek, kwam Heerlen als ‘laagvlieger’ uit de bus. De gemiddelde WOZ is er 148.000 euro, al zitten daar ook huurhuizen bij.

Tekst gaat verder onder kaartje.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van de top drie duurste wijken bevinden zowel de nummer één als twee zich in de gemeente Huizen. Nummer drie is een wijk in de gemeente Bergen, waar je eveneens meer dan een miljoen euro moet neerleggen als een villa te koop komt te staan. Amsterdam komt op nummer zes binnen met de Apollobuurt. In Nederland zijn er acht wijken waar de gemiddelde waarde boven het miljoen uitkomt.

Boven modaal

Independer rekende uit wat je ongeveer moet verdienen om een hypotheek te krijgen voor de goedkoopste en duurste wijken. Marga Lankreijer, hypotheekexpert bij Independer: ,,Uiteraard is je maximale hypotheek van allerlei factoren afhankelijk, maar ervan uitgaande dat de gemiddelde marktwaarde in de tien goedkoopste wijken 186.500 euro is, moet je jaarinkomen 41.000 euro bruto zijn.” Dat is in Nederland een paar duizend euro hoger dan modaal (36.500 euro bruto per jaar). Wil je wonen in de Apollobuurt buurt waar de gemiddelde waarde op 1 miljoen euro ligt, dan moet er op je jaaropgave een bruto bedrag van 179.500 euro staan.

,,We wisten natuurlijk al dat de woningmarkt momenteel heel erg krap is”, zegt Sander van der Aa van Jumba.nl. ,,Toch schrok ik ervan dat je zelfs met twee keer modaal in de helft van de wijken niet eens hoeft te wachten tot er een huis te koop komt te staan, want het is momenteel onmogelijk om het te kunnen betalen. De verschillen per provincie zijn ook erg groot. In de Randstad kun je het helemaal schudden. In sommige wijken in het Oosten van het land kun je voor een redelijk bedrag toch nog een mooi huis kopen. Helaas is er erg weinig beschikbaar, maar je zou in ieder geval nog een poging kunnen wagen.”

Lees op de website van Independer meer over je maximale hypotheek berekenen Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder alle video's over wonen.