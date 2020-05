In dit huis schijnt altijd de zon: ‘Ik was meteen verliefd’

eigen tuin eerst Plant eens een Ceanothus, die bloeit met een soort blauwe bloemkolen

22 mei Nergens zijn de de gevolgen van de klimaatverandering zo zichtbaar als in Zeeland. Palmen wuiven in de zeebries, bananenplanten vormen nieuw blad en lotusbloemen wiegen boven het water van vijvers. En om de Ceanothus, of de Californische sering, zoemen de hommels en bijen. Het zeewater is grijs in plaats van blauw, maar anders zou je je wanen aan de Rivièra.