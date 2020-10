Inbouwspotjes zijn populair: ‘Ze passen helemaal bij de huidige trend’

Je ziet ze tegenwoordig overal in huis. In de keuken, in de badkamer en zelfs in je kledingkast. Inbouwspotjes zijn enorm populair. Maar waarom is dat kleine, verstopte lampje eigenlijk zo gewild?

,,Wij verkopen steeds meer inbouwspotjes”, merkt ook Mike Haalboom van Lampgigant.nl. De webwinkel geeft aan vier tot vijf keer meer inbouwspotjes te verkopen dan twee, drie jaar geleden. ,,Bovendien wordt het aanbod van verschillende inbouwspots steeds groter. Dat komt omdat ze helemaal passen in de huidige, moderne trend. Ze hebben een strak design, kunnen mooi worden weggewerkt en het is mogelijk om ze dimbaar maken, waardoor je meer sfeer in een ruimte kunt creëren.” Bovendien zijn sommige spots kantelbaar. Die modellen kun je richten op de plek waar jij op dat moment licht nodig hebt.”

,,Vooral de vierkante spotjes zijn gewild”, zegt Haalboom. ,,En dan is zwart echt trending, maar ook witte worden steeds vaker verkocht. Dat is ook weer dat strakke dat mensen zo aanspreekt. Daarnaast zie je ook steeds vaker de trimless spots terugkomen. Dat zijn inbouwspots zonder rand die al voor de afwerking van het plafond worden gemonteerd. Je ziet dus alleen het lampje. Vooral bij nieuwbouwhuizen en complete renovaties kom je deze spot tegen, aangezien je deze moet af stuken in het plafond. Bij het vervangen van bestaande verlichting zul je de trimless spots minder vaak zien.”

Toch lijkt het monteren van een gewoon inbouwspotje al een lastig klusje. Zeker voor iemand met twee linkerhanden. ,,Dat valt reuze mee”, zegt Haalboom. ,,Het boren van het gat waar je je spotje wil plaatsen, is nog het meeste werk. Sluit daarna de stroom aan en plaats de spot eenvoudig in je plafond.”

Een gewilde plek voor spotjes is natuurlijk de badkamer. Dan moet je wel op de IP-waarde van de lamp letten. ,,De badkamer is vochtig dus moet je uitkijken met elektriciteit. Daarom is het belangrijk om een inbouwspot met IP44, IP65 of hoger te kiezen. De IP-waarde geeft aan in hoeverre de lamp tegen water kan, niet alle lampen zijn namelijk waterbestendig.”

Haalboom adviseert om altijd voor ledlampen te gaan. ,,Niet alleen omdat ze lang meegaan, maar ook omdat ze zo energiezuinig zijn. Daarnaast zijn er tegenwoordig ledmodules van slechts 2,5 centimeter hoog, waardoor inbouwspots ook in plafonds met weinig ruimte kunnen worden geplaatst.”

Wil je het helemaal leuk maken in huis, dan kun je ook nog voor slimme verlichting gaan. ,,Er zijn diverse merken die slimme spotjes verkopen. Die lampjes kun je dan zelf instellen in bepaalde kleuren, hoe fel ze moeten, of bijvoorbeeld op welk tijdstip ze aan moeten gaan.” Zo kun je de sfeer helemaal zelf bepalen.

