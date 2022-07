Interieurinfluencers laten tienduizenden mensen in hun huis kijken: 'Het is een beetje uit de hand gelopen’

Voor sommige interieurstylisten is hun eigen huis hun etalage. Ze delen foto’s en video’s van hun aangeklede woon- en slaapkamers op social media. Hoe is het om zoiets persoonlijks als je huis op het wereldwijde web te zetten? Drie stylisten slash interieurinfluencers vertellen.

Wendy Koning (51), 88.000 volgers: ‘Er kwamen mensen langs die me van Instagram kennen’

„Bizar dat een simpel filmpje van mijn tuin een miljoen keer is bekeken. Ik ben veel te lui om er veel tijd in te steken: ik heb wel 2000 niet-afgemaakte concepten. Het delen op Instagram hoort bij mij. Als ik anderhalve dag niks geplaatst heb, heb ik zoveel leuks wat ik wil delen. Ik sleep als een soort hamster in huis mijn spullen heen en weer. Mijn grote liefde is zwart, groot en het buitenleven. Op mijn Instagram komt dat allemaal samen.

Ik wil laten zien dat je thuis gelukkig kan zijn met wat je hebt. Ik deel ook grappige, herkenbare verhalen. Laatst vroeg een puberzoon ‘wat al die teringplanten hier deden’ nadat ik allemaal nieuwe planten had gekocht. Dat vinden volgers heel grappig. Ik vraag me soms af waar voor mij de grens zit in het online delen. In de eerste jaren toen ik interieurstylist was, hield ik heel bewust mijn huis verborgen omdat ik mijn klanten niet wilde beïnvloeden. Op een gegeven moment leek het me toch wel leuk om te laten zien en dat is een beetje uit de hand gelopen.

De voorkant van mijn huis deel ik niet meer op Instagram. Als ik met mijn fluffy kapsel naar de brievenbus loop wil ik niet dat mensen me herkennen. Toen ik de voorkant nog wel deelde, kwamen er regelmatig mensen langs die me van Instagram kennen. Dat hoeft van mij niet hoor, daar heb ik mijn vriendinnen voor. Bij de plaatselijke Jumbo word ik ook wel eens herkend. Dan beginnen mensen ergens over en dan denk ik: huh, hoe weet je dat? En dan valt het kwartje: o, ja, Instagram.”

Irene Meerman (46), 7500 volgers: ‘Ik wil geen lief en leed delen op Instagram’

„Ik ging voor de grap wat foto’s van mijn interieur delen op Instagram toen ik nog als HR-medewerker werkte. Ik kreeg zoveel reacties dat ik al snel probeerde om er werk uit te halen. Ik benaderde grote merken voor samenwerkingen, maar kreeg te horen dat ik geen ervaring had.

Toch bleef ik proberen: je krijgt honderd keer nee, maar die ene keer ja brengt je verder. Ik ben nu ambassadeur voor merken als Wehkamp en Pip Studio. Via Instagram heb ik mijn netwerk opgebouwd. Je volgt een masterclass hier, een training daar en voor je het weet zit je in een online community met allemaal professionals. Het heeft me veel klanten opgeleverd, zowel voor samenwerkingen als voor mijn eerste klussen als interieuradviseur.

Ik vind het leuk om op Instagram te laten zien wat je kan doen op het gebied van duurzaamheid en creativiteit. Het is voor mij het meest persoonlijke wat ik doe op werkgebied. Ik wil geen lief en leed te delen op Instagram, ook al leer je in cursussen dat het je meer volgers oplevert. Laatst werd ik benaderd voor een tv-commercial om mijn huis te laten zien maar dat gaat mij te ver. Zo lang ik zelf post heb ik zelf in de hand wat ik laat zien.

Interieur weerspiegelt wie ik ben. In de basis ben ik rustig, maar als je mij kent weet je dat ik ook in ben voor gekke dingen. Dat zie je terug in mijn interieur: ik hou van rustige, natuurlijke kleuren, maar wel met gekkigheidjes zoals een nep-roodborstje aan de muur of drie geschilderde vazen op elkaar. Het anders dan anders zijn vind ik belangrijk, het maakt een huis eigen en speels.”

Sanne de Koning (29) en Leroy Tirion (31), 84.000 volgers: ‘Mensen zeggen dat ons huis eruit ziet als een showroom’

„Ons huis is een online inspiratieplatform. We hebben een eigen webshop waarop we meubels en accessoires verkopen die in ons huis staan. Een groot deel van de inrichting verandert iedere week. Mensen vinden het leuk om items in een huiselijke omgeving te zien, zodat ze weten hoe het staat in hun eigen huis. We voelen ons thuis in ons huis door de warme tinten en materialen.

Bekijk bij vtwonen hoe je licht interieur in een handomdraai warmer maakt.

Mensen zeggen dat ons huis eruit ziet als een showroom, maar als we thuis zijn, dan ligt er ook gewoon rommel. Het is niet zo statisch als op de foto’s. In eerste instantie was het Instagramaccount bedoeld om onze verbouwing vast te leggen in een soort visueel dagboek. Toen gingen we steeds meer sfeerbeelden delen, maar op een gegeven moment beseften we: dit is eigenlijk gewoon promotie van andermans spullen.

Tijdens een etentje met Leroys zusje zaten we wat te kletsen over haar interieurwinkel die onlangs sloot. Zij kende veel leveranciers en kwam op het idee om ons daar mee te laten samenwerken. Als mensen iets willen kopen, spreken we met ze af op een locatie waar de spullen staan of we geven een adres waar je stalen kan bekijken. Ons huis is alleen een online inspiratieplatform: we willen geen klanten over de vloer.

„Het stijlen doen we op basis van gevoel en een stukje praktijkervaring van Leroy's zusje. We stijlen wel interieur, maar onze focus is de webshop. We wilden in eerste instantie een cursus stijlen doen maar de zaak liep zo goed dat we er geen tijd voor hadden.”

