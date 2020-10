Is de tuin na de zomer ingestort? Zo zorg je voor een constante bloei

Herfstasters heten niet voor niets zo. Ze zorgen voor wolken van kleur in de oktobertuin. Ze zijn niet altijd even gezond - sommige oude variëteiten hebben nogal eens last van meeldauw, maar met de kleinbloemige soorten Aster cordifolius of Aster pringlei zit je goed. Die laatste witbloeiende aster kom je in deze tijd van het jaar in bloemenwinkels tegen in boeketten.



Veel struiken zijn uitgebloeid, maar rozen zijn ook struiken en sommige staan nog volop in bloei. Een goede laatbloeier is 'Ballerina' met enorme tuilen kleine, lichtroze bloemen met vijf bloemblaadjes en een bosje gele meeldraden. En als het meezit nog een late bij of hommel eromheen.



Clematissen associeer je met de zomer, maar ook hier kom je soms een herfstbloeier tegen, zoals Clematis rehderiana, met grote trossen strogele, urnvormige bloempjes. En het mooiste is: de bloemen geuren, en niet een klein beetje, maar als viooltjes in de lente. Ideaal om te draperen over een uitgebloeide sering of forsythia, die je daarmee een tweede periode van glorie bezorgt.