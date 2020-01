Is dit hét moment om de hypotheek over te sluiten?

Het aantal Nederlanders dat de hypotheek oversluit bij een andere geldverstrekker, is afgelopen jaar explosief gegroeid. Met name gepensioneerden grijpen naar het middel om hun woonlasten naar beneden te krijgen. Hun timing valt gelijk met de extreem lage rente. Die daalt nog iets verder, dus er zijn ook mensen die nog wachten. Wat is slim?

Dat in 2019 het aantal oversluitingen van hypotheken met maar liefst 20 procent toenam, is geen verrassing. De groep gepensioneerde oversluiters is zelfs met 42 procent gestegen naar circa 26.000 aanvragen, meldt hypotheekregistratienetwerk HDN.

De hypotheekrente daalde door opkoopprogramma’s van de Europese Centrale Bank dan ook naar een historisch laag niveau. Soms al onder de 2 procent. Dat scheelt enkele procenten en dus honderden euro’s per maand, zeker bij de wat duurdere huizen. ,,Als je hoort dat jouw buurman een hogere hypotheek heeft, maar veel minder betaalt, dan ga je er naar informeren. Dat is wat momenteel gebeurt’’, zegt Marga Lankreijer-Kos van vergelijkingssite Independer.

Kan iedereen z’n hypotheek oversluiten?

In twee gevallen niet: als je een spaar- of beleggingshypotheek hebt, is het onverstandig of bij sommige banken zelfs onmogelijk. Ook als het huis ‘onder water’ staat is afsluiten niet mogelijk. Dat is het geval als de hypotheek, oftewel de lening, hoger is dan de huidige waarde van het huis. Dat is op dit moment op maar weinig plekken in Nederland het geval.

Verder is het belangrijk om te weten wat je als woningbezitter aan boete betaalt op het moment dat je de hypotheek oversluit. De geldverstrekker (meestal een bank) vraagt een vergoeding aan oversluiters omdat ze al op rente-inkomsten hebben gerekend. Als je de rente nog tien jaar hebt vastgezet, kan de boete oplopen tot wel tienduizenden euro’s.

Is het ook voor iedereen aan te raden?

,,Het is eigenlijk gewoon een rekensom’’, zegt Lankreijer-Kos. ,,Als de rentevastperiode is afgelopen, is het nu een heel goede tijd. Je hoeft geen boete te betalen en de rente staat laag. Als je weet hoe hoog de boete is die je moet betalen omdat de hypotheekrente nog tien jaar vaststaat, kun je uitrekenen hoeveel rentevoordeel je tot die tijd nodig hebt om de boete terug te verdienen.’’

Oversluiters moeten ook rekening houden met de normale hypotheekkosten die er nog bij komen: taxatiekosten, notariskosten en advies- of bemiddelingskosten. Op berekenhet.nl kun je checken wat een boete ongeveer zal gaan kosten.

En als je de boete niet uit eigen zak kunt betalen?

,,Dan zou je de boete ook nog kunnen meefinancieren in de volgende hypotheek’’, vertelt Lankreijer-Kos van Independer. ,,Op voorwaarde dat je dat bedrag wel moet kunnen lenen. Stel dat het om 10.000 euro gaat. Je kunt dat bedrag dan ook nog aftrekken bij je belastingopgave. Vervolgens krijg je over dat bedrag geen hypotheekrenteaftrek, maar met de huidige rentestand zal dat verwaarloosbaar zijn. Je merkt al wel dat het ingewikkeld wordt. Het is aan te raden om een adviseur om informatie te vragen als je bent afgehaakt.’’

Is dit dan hét moment?

Het is lastig te zeggen omdat er, zoals hierboven uitgelegd, zoveel individuele factoren een rol spelen. ,,Wat wij zien is dat sommige mensen heel geduldig zijn en wachten op een nóg lagere rente. Ze moeten er dan rekening mee houden dat, hoe lager de rente, de boete juist omhoog gaat. Het zijn communicerende vaten.’’

Wat kun je als woningbezitter doen?

Bij je huidige hypotheekverstrekker kun je het boetebedrag opvragen. Vervolgens kun je via vergelijkingssites bekijken hoeveel rente je betaalt bij een nieuwe hypotheek. Via berekenhet.nl kun je kijken of het loont om over te stappen. In 2019 werd voor 106 miljard euro aan hypotheken afgesloten, in november wel 20.000 oversluitingen. Je bent dus zeker niet de enige die z’n schuld ergens anders parkeert.