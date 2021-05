Je bloedhete zolder ombouwen tot kantoor? Dan eerst aansluiten in de rij voor een nieuwe airco

Sinds een jaar of twee is het een ‘gekkenhuis’, maar sinds de coronapandemie is het helemaal ‘bizar’. Jos Maree van installatiebedrijf Jos-Tech uit Utrecht komt superlatieven tekort om zijn huidige werkomstandigheden te schetsen. ,,Toen we twee jaar geleden ook in Nederland boven de 40 graden uitschoten, ging er bij veel mensen een knop om. Iedereen ziet nu met eigen ogen dat het klimaat verandert. Mensen willen zich daar tegen wapenen. De verkoop van airco’s is omhoog geschoten.”