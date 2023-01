Je strijkijzer schoonmaken en ontkalken: hoe doe je dat?

Er wordt veel gegoogled naar hoe je een strijkbout moet schoonmaken en ontkalken. Dat verbaast Marja niet. ,,Je hebt te maken met zoveel stoffen: van katoen tot linnen tot synthetische stoffen.” Die laatste geven de problemen, zegt zij. Polyester, fleece of nylon zijn synthetische stoffen. ,,Dat lost een beetje op als het te heet gestreken wordt en blijft vastplakken aan je bout.”

En dat is niet fijn als je net een witte blouse wil gaan strijken. Je kunt je strijkijzer dan schoonmaken met een keukenpapiertje met daarop wat gewone, fijne keukenzout. ,,Zet je bout daarop, op de katoenstand, en ga een paar keer over het zout heen. Het synthetische spul kun je er daarna makkelijk afvegen met een ruwe doek, zoals een washandje of een handdoek.”

Gebruik water uit de waterkoker of de droger

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving Je strijkijzer is, net als al je apparaten in huis, onderhevig aan onderhoud, zegt Marja. ,,Ga met liefde met je apparaten om, want dan gaan ze langer mee. Dat geldt toch ook voor jezelf? Als je jezelf goed onderhoudt, ga jij ook langer mee.” Daarom kun je beter voorkomen dat je strijkbout kalkaanslag krijgt.



,,Je doet er altijd water in, zodat-ie gaat stomen en de kreukels makkelijker uit je kleren gaan. Vul je ijzer met water dat al ontkalkt is. Je kunt gedemineraliseerd water gewoon als schoonmaakmiddel kopen, voor nog geen euro. Je kan ook gekookt water gebruiken of het water wat je droger opvangt. Dat is ontkalkt en je kunt er flessen mee vullen. Gebruik bij het water van de droger wel een zeef, want er kunnen stofresten in het water zitten.”

Bruine blubber

Het kan zijn dat je bout vol zit met kalk. Marja: ,,Je ziet dan aanslag bij de stoomgaatjes. Het kan zo zijn dat er bruine blubber uit je bout komt, en dan precies nét bij het strijken van die witte blouse. Dat zijn die synthetische resten vermengd met kalk.” Vervolgens ga je met water en huishoudazijn in de weer. ,,Geen schoonmaakazijn, dat is heel zuur. Gewone huishoudazijn volstaat.”

Je doet water en wat azijn in je bout. ,,Zet 'm hoog en laat maar stomen dat ding. Doe dat natuurlijk niet op je schone strijkhoes, maar leg even een oude lap op je plank. Spoel je bout een paar keer na met dat gedestilleerde water zodat het azijn eruit is. Als laatste kan je met een wattenstaafje dopen in de azijn en de stoomgaatjes uitnemen, zodat je zeker weet dat de kalk en de resten weg zijn.”

Nagellakremover

Wat als je strijkbout dan nog niet schoon is? ,,Dat kan, als de resten te dik zijn aangekoekt. Ga nooit met schuursponsjes of- middelen te werk, want dan kun je net zo goed gelijk afscheid nemen van je ijzertje. Je kan proberen met een watje in wat nagellakremover te dopen en op de lage stand met lauw water proberen de resten eruit te halen. Is dat gelukt? Happy you! Het makkelijkste is steeds dat keukenpapiertje met zout aan te houden en meteen te doen zodra je vuil ziet.”

Quote Het strijken gaat dan heel makkelijk: je gaat als een soort botsau­tootje op de kermis van links naar rechts over de kleren heen Marja Middeldorp

Marja strijkt haar synthetische stoffen sowieso niet. ,,Heb ik toch kreukels? Dan gooi ik mijn shirt of broek even in de droger. Een minuut of twee is meer dan genoeg. Je haalt het er warm uit. Ik ben intussen opgemaakt en doe m'n warme broek aan. Door de warmte is-ie meteen glad, er zit geen kreukeltje in en er komt geen strijkijzer aan te pas. Daardoor blijft ook de stretch erin, dus nooit meer een broek die op je knieën of op je kont hangt of lubberende shirts. Je koopt je kleding met zorg, dus behandel het ook met zorg.”

Moeite om door je berg was heen te komen? vtwonen helpt je een handje met deze tips.

Tot slot nog een tip voor mensen die strijken niet bepaald onder hun hobby's scharen. ,,Ik heb vriendinnen die klagen dat ze moeten strijken. Dan hebben ze een mand vol met kleren die allemaal in elkaar zijn gekreukeld. Zorg dat je kleren niet helemaal kurkdroog worden. Dus ga niet 's morgens de deur uit met de droger aan om 's avonds de kleren eruit te halen en drie dagen later eens te gaan strijken. Haal het bijtijds van de lijn of uit de droger als het nog klam of een heel klein beetje vochtig is. Het strijken gaat dan heel makkelijk: je gaat als een soort botsautootje op de kermis van links naar rechts over de kleren heen.”

Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

