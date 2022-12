Jeroen (42) krijgt geld toe en heeft niet eens een warmtepomp: ‘Ons project leek op de Betuwelijn’

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw en twee kinderen (10 en 7) woon ik in een hoekwoning in Schiedam. Het is een huis uit 1893. Toen we er in 2008 zijn komen wonen, had de woning een woonoppervlakte van 85 vierkante meter. In 2016 hebben we een flinke uitbouw gerealiseerd. Het is een lang en smal huisje en we hebben er in de lengte een stuk aangebouwd, waardoor we nu een woonoppervlakte van 145 vierkante meter hebben.

Dat ging niet zomaar. Het was een lang project. Zeker met vergunningen. Aan die kant van de woning zit een plantsoen en we hebben drie meter bijgekocht van de gemeente. Het oude deel was in 2008 zo lek als een mandje. Het was er vreselijk tochtig. We namen steeds meer maatregelen en het werd steeds meer een sport om meer te verduurzamen.

Quote Het liefst stook ik lekker een fikkie, dat vind ik leuk, maar in zo’n bewoonde omgeving is dat niet heel gezond Jeroen Ooijevaar

Bij de verbouwing besloten we om in één keer door te pakken en voor een gasloze woning te gaan. Iedereen verklaarde me voor gek. Naast isolatiemaatregelen hebben we een zonneboiler, 21 zonnepanelen, infraroodverwarming (10 panelen) en een wtw-ventilatiesysteem (ventilatie met warmteterugwinning, red.) aangeschaft.

Inmiddels heb ik al jaren een negatieve energierekening. Het belachelijke is dat hoe groter de energiecrisis wordt, hoe harder ik erop vooruit ga. Dit jaar kreeg ik dankzij teruglevering en de tegemoetkoming gemiddeld zo’n 70 euro per maand toe. De energietoeslag? Die hebben we omgezet in winddelen van een energiebank.

Het was zo’n project dat je soms denkt: waar ben ik aan begonnen?! Soms leek ons project een beetje op de Betuwelijn. We hebben onze hypotheek moeten omgooien om het te financieren. We hebben trouwens ook een palletkachel. Die was in 2016 meer geaccepteerd dan nu. Ik gebruik deze eigenlijk niet meer. In 2022 hebben we ’m twee keer aangehad. Het liefst stook ik lekker een fikkie, dat vind ik leuk, maar in zo’n bewoonde omgeving is dat niet heel gezond voor iedereen.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,We betalen 0 euro per maand. We hebben een variabel contract bij Greenchoice. Eerst mocht ik niet minder dan 5 euro per maand betalen, waarschijnlijk omdat hun systemen dat niet aan zouden kunnen. Maar tegenwoordig staat het op 0 euro. Ik ben er heel content mee, dus overstappen hoeft voor mij niet zo nodig. Ik kijk eigenlijk niet naar de tarieven.

Quote Het laat zien dat bepaalde keuzes - ik koos in 2016 bijvoor­beeld voor een tweede­hands keuken van Markt­plaats om alles te kunnen betalen - leiden tot resultaten Jeroen Ooijevaar

We hebben over het afgelopen jaar 3193 kWh verbruikt en 3500 kWh teruggeleverd. We komen altijd negatief uit. Gas hebben we in 2016 laten afsluiten.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We proberen bewust te leven. Zo hebben we zuinige apparaten, zoals een warmtepompdroger, aangeschaft met een hoog energielabel. We proberen de kinderen bij te brengen dat ze de lampen achter zich moeten uitdoen, maar dat lukt nog niet altijd! Verder hebben we niet echt stroomvreters in huis. Eerst hadden we de pomp in de vijver altijd aanstaan. Nu hebben we er een timer op en de pomp nog maar een uurtje per dag in de zomer aan. Voor ons is dat prima. Ook hebben we overal de halogeenlampen vervangen voor led.

Ik hou zelf wel van lang douchen. Dat kan soms prima tien minuten zijn. Ik ga niet een zandlopertje ernaast hangen. Daar ben ik niet zo mee bezig. Verder doen we wel heel veel andere dingen voor het milieu die minder symbolisch zijn en in mijn ogen écht zoden aan de dijk zetten. Zo vliegen we bijvoorbeeld al jaren niet meer en eten we bijna geen vlees meer.

We hebben wel nagedacht over een warmtepomp, maar daar hebben we niet echt ruimte voor. We hebben destijds gekozen voor infraroodpanelen. Die werken goed. We hebben ze lang niet allemaal aan, hoor. Het is een ander soort warmte. In de ochtend is het bijvoorbeeld ideaal als je even een korte tijd warmte nodig hebt aan de ontbijttafel, maar dan is het wel even wennen als je naar de keuken loopt voor koffie: want daar is dan geen warmte.

Ik ben blij met de keuzes die we gemaakt hebben. Maar ik voel me daar deels triomfantelijk en deels beschaamd over. Het laat zien dat bepaalde keuzes (ik koos in 2016 bijvoorbeeld voor een tweedehands keuken van Marktplaats om alles te kunnen betalen) leiden tot resultaten. Dus ik heb geen medelijden met de mensen die kozen voor een dure keuken, een extra vakantie of een luxe auto. Maar tegelijkertijd realiseer ik me dat de mensen bij wie de lasten het zwaarst drukken deze keuze niet hebben kunnen maken.”

