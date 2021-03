Jos (69): ‘Gasketel eruit, warmtepomp en zonneboiler erin, want besparen is je eerste verdienste’

energierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Jos Meijer (69) uit Hommerts.

Hoe woont u?

,,Ik heb meer dan veertig jaar met mijn vrouw op een binnenvaartschip gevaren. Toen ik vijf jaar geleden een brief kreeg dat ik geld kreeg voor mijn pensioen, gingen we kijken voor een huisje. We konden het ook op de bank zetten, maar dan kunnen we van dat geld misschien over tien jaar een halfje bruin kopen. Uiteindelijk werd het een huisje uit 1867 in Hommerts, Friesland.

We hebben het voor 70.000 euro gekocht, geen geld. Daar hebben we ongelofelijk veel mazzel mee gehad, want momenteel is de grote trek uit de stad begonnen. Ons huis heeft een woonoppervlak van 80 vierkante meter en we hebben het volledig verduurzaamd: hr-ketel eruit en een warmtepomp en zonneboiler erin. Goed geïsoleerd en we hebben vijftien zonnepanelen.”

Wat staat er op uw jaarrekening?

,,Onderaan de streep verbruiken we na aftrek van de opgewekte energie nog 2347 kWh aan stroom. Dat komt neer op 256,06 euro op jaarbasis. Ik had graag meer zonnepanelen geplaatst, maar die ruimte hebben we niet. De warmtepomp kostte ons in totaal 3000 euro, waarvan we 1990 euro aan subsidie terugkregen. De zonneboiler kostte ons 805 euro netto.

Die draagt bij aan de lage energierekening, want hoewel de warmtepomp ook sanitair water kan verwarmen, gebeurt dat toch in 90 procent van de tijd door de zon. De watertemperatuur van de warmtepomp staat door de weersafhankelijke regeling meestal tussen de 30 en 35 graden. We doen wel aan nachtverlaging, maar niet te veel: het opwarmen duurt namelijk best lang.”

Bent u zuinig met energie?

,,Ik neem aan van wel. We doen de ledlampen altijd achter ons uit, we koken op inductie en proberen zo zuinig mogelijk te leven. We proberen apparaten die veel stroom verbruiken, te vermijden. Als schipper ben ik daar ook altijd mee bezig geweest. De hoofdreden is dat de eindigheid van hulpbronnen echt tastbaar is. Ik was betrokken bij een project om de uitstoot van binnenvaartschepen te verminderen en deed mee aan zuinig-varen-acties.

Het is nooit een vetpot geweest en ik heb altijd geleerd: besparen is je eerste verdienste. Ik koop dan liever een iets duurdere koelkast met een goed energielabel, dan een goedkopere die veel verbruikt. Op de lange termijn haal je dat er namelijk sowieso uit.”

Woont u prettig?

,,Heel prettig. We hebben uitzicht over eindeloze weilanden. We zijn geboren en getogen in Amsterdam. Het is leuk om daar even te zijn, maar ook heel leuk om daar weer weg te gaan. De dynamiek van de stad is niet meer aan ons besteed. We houden van het groen. Varen doen we nog steeds, en dan is het heel fijn thuiskomen in dit huisje.”

