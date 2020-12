Kaarsen zijn gezellig én ongezond: zo brand je ze verantwoord

VIDEO Kopen Zonder Kij­ken-bou­wer Bob stopt 2 ton in verrot pand in Wassenaar: ‘Leukste huis ooit’

24 november Kelly en Ricardo, een jong stel uit Wassenaar, wrijven in hun handen na hun deelname aan de RTL-kijkcijferhit Kopen Zonder Kijken, waarin ze een rijtjeshuis kochten zonder dat ooit gezien te hebben. Bouwdeskundige Bob Sikkes was niet eerder zo enthousiast als in de aflevering die gisteravond te zien was. Maar liefst 1.692.000 mensen zagen hoe Bob een jaren 30-pand in Wassenaar ‘fluitend’ omtoverde tot een prachtig familiehuis.