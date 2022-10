Kabinet sluit deal over woningbouw: zoveel huizen komen er in jouw provincie bij

Het kabinet heeft met alle provincies dwingende afspraken gemaakt over de bouw van 900.000 huizen tot en met 2030. Daarvan komt bijna de helft in Zuid- en Noord-Holland te staan. Drenthe is hekkensluiter, met 13.631 woningen erbij.

In vier provincies worden er de komende acht jaar meer dan 100.000 woningen gebouwd: naast Zuid- en Noord-Holland gaat het om Noord-Brabant en Gelderland. In Drenthe, Friesland en Zeeland ligt de bouwopgave onder de 20.000.

Concreet gaat het om de volgende aantallen per provincie:

‘Enorme opgave’

In welke plaatsen de woningen precies worden gebouwd is nog niet bekend. Vanaf december moeten provincies en gemeenten regionale woondeals gaan sluiten. Hierin komen afspraken te staan over concrete locaties, voor welke doelgroepen er wordt gebouwd (bijvoorbeeld jongeren, gezinnen of ouderen) en wat de verdeling tussen koop- en huurwoningen is.

Ook moeten er dan knopen worden doorgehakt over hoeveel de woningen mogen kosten. Hier ligt wel een landelijke opdracht: minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil dat van de 900.000 woningen die worden gebouwd er ten minste 600.000 in de categorie ‘betaalbaar’ vallen. Het gaat dan om 350.000 woningen in het middensegment (huur en koop) en 250.000 sociale huurwoningen.

De woningnood is nog altijd groot. Volgens De Jonge is meer regie nodig om ervoor te zorgen dat er meer huizen worden gebouwd dan de afgelopen jaren het geval was. Hij spreekt van een ‘enorme opgave’, die vraagt ‘om een gezamenlijke inzet – schouder aan schouder – van overheden, corporaties en marktpartijen’.

Geld

Ook is er veel geld nodig. Zo is er met woningcorporaties afgesproken dat zij de komende jaren ruim 60 miljard euro in nieuwbouw investeren. De middelen daarvoor komen onder meer vrij door de afschaffing van de verhuurderheffing per 1 januari 2023. Corporaties zijn daardoor jaarlijks 1,7 miljard euro minder kwijt dan nu het geval is.

Ook het Rijk komt over de brug. Zo is er 1,5 miljard euro beschikbaar om projecten te versnellen. Daarnaast is er 6 miljard euro beschikbaar om op 17 grootschalige woningbouwlocaties te zorgen voor goede infrastructuur, zodat deze wijken goede verbindingen hebben. Verder is er 1,25 miljard euro om projecten vlot te trekken via de zogeheten Woningbouwimpuls en staat er 380 miljoen euro klaar om sneller meer tijdelijke woningen te realiseren.