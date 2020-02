Kamer van 10 vierkante meter kopen voor een kind? Dat is dan 125.000 euro

Het aantal jonge huizenkopers in de leeftijd tot 25 jaar is vorig jaar met 61,8 procent gestegen in vergelijking met 2018, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Het zijn vaak de ouders die de portemonnee trekken. Een kamer van 125.000 euro kopen is goedkoper dan huren, zo is de gedachte.

Op dit moment baren twee kamers in Amsterdam opzien op sociale media. Eentje is 11 vierkante meter en de andere 10 vierkante meter. Beide kamers staan te koop voor 125.000 euro. Dat is per vierkante meter (12.500 euro) nog ver boven de rijtjeshuizen van 1,5 miljoen euro in Amsterdam-Zuid en het zegt iets over de enorme schaarste van studentenkamers in de hoofdstad. ‘Een vaste wastafel als uniek koopargument’, reageert iemand op Twitter cynisch.

Volgens makelaar Gino IJisberg, die de kamer van 11 vierkante meter verkoopt, worden dergelijke ‘huizen’ vooral verkocht aan ouders van studerende kinderen. ,,Of als belegging en dan wordt het verhuurd. Maar er zijn ook mensen geïnteresseerd die in Breda wonen en in Amsterdam werken, zodat ze hier doordeweeks kunnen slapen. Of andersom: mensen die in het weekend in Amsterdam willen stappen en een slaapplek zoeken. Als je het geld hebt liggen, is deze optie goedkoper dan elke week in een hotel logeren.’’

Eigen geld inbrengen

Ruim 94 procent van de jonge huizenkopers die in 2019 een woning kochten tussen 100.000 en 300.000 euro deed dit met inbreng van eigen middelen. Ruim drie op de tien brachten zelfs meer dan 10 procent van de totale koopsom zelf in. Volgens De Hypotheker besluiten veel jonge huizenkopers toch over te gaan tot de aankoop van een huis, omdat het beschikbare huuraanbod veel te laag is en zij geen andere optie zien. Om alle bijkomende kosten bij de aankoop van een huis te kunnen financieren, hebben starters daarom financiële hulp van ouders nodig.

,,Overbieden is eerder regel dan uitzondering op de oververhitte huizenmarkt, waardoor ook hiervoor extra eigen geld nodig is om kans te maken op een woning’’, zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. ,,Niet iedereen heeft dit geld zomaar beschikbaar, waardoor alleen starters met vermogende ouders nog in aanmerking komen voor een huis. De stijging van het aantal jonge huizenkopers lijkt positief, maar verhult dat de positie van starters eigenlijk alleen maar zorgelijker wordt.’’

Belastingvrij schenken

Sinds 2017 kunnen ouders hun kinderen belastingvrij een schenking tot 102.010 euro doen voor de aankoop van een woning. Dat leidt soms tot extreme prijzen van kleine appartementen of kamers, ziet makelaar Gino IJisberg in de dagelijkse praktijk. ,,Ik heb er wel eens moeite mee om een huis voor dergelijke prijzen aan te bieden, maar het is nu eenmaal een rare markt waar we mee te maken hebben. Als je het geld niet hebt, kun je het niet doen. Als je het geld wel hebt, wel’’, concludeert hij nuchter.