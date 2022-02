Karel (81) kocht zonnepanelen: ‘Maar toch betaal ik nu het dubbele aan energiekosten’

Hoe woont u?

,,Ik woon samen met mijn vrouw in een vrijstaand huis uit 1972 in Breda. Ik heb vijftig jaar geleden zelfs mee helpen bouwen, dus ik ken ieder hoekje en kiertje van onze woning wel. We hebben een woonoppervlakte van 161 vierkante meter. Overal zit dubbel glas en er zitten tochtstrips in de kozijnen tegen de kou. Helaas was het mede door de aanbouw van de garage niet mogelijk om de spouwmuren te isoleren. Het kon wel deels, maar ik wilde het volledig óf niet. We hebben geen vloerisolatie, maar wel zo’n convectorradiator in de vloer. Destijds heb ik zelf het dak geïsoleerd met tempex en van die isolatiedekens.

We hebben nu een jaar een nieuwe HR-combiketel en sinds oktober 2021 liggen er tien zonnepanelen op ons dak. Ik ben 81 jaar, dus ik heb ze niet laten plaatsen om er nog eens geld aan te verdienen. Daar zijn ze te duur voor. Ik doe het om mijn steentje bij te dragen aan een beter klimaat.”

Wat voor energiecontract heeft u?

,,Ik had een langdurig vast contract bij de Nederlandse Energiemaatschappij, maar dat contract liep in oktober 2021 af. Destijds zeiden alle experts op televisie en in de kranten dat ik beter even een variabel contract kon nemen vanwege de hoge prijzen op dat moment. Ons verbruik over het afgelopen jaar was 2413 kWh en 2159 kuub gas. Dat was nog zonder de zonnepanelen. Maar de prijzen zijn nog steeds hoog! Ik betaalde 172 euro per maand en dat is nu bijna verdubbeld naar 327 euro per maand. Dat voelt wel dubbel, eerst geef ik 5000 euro aan zonnepanelen uit voor het milieu en vervolgens wordt mijn energierekening verdubbeld. Nu snap ik dat het natuurlijk anders nog hoger was geweest en dat zonnepanelen niets te maken hebben met de gasprijzen, maar ik heb wel pech gehad met het afgelopen van dat contract.”

Wat doet u om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik let altijd op dat we onze radiatoren niet onnodig aan hebben staan. Het is hier overdag 19 graden in huis en in de avond zetten we de thermostaat soms op 20 graden. Maar dat is alleen beneden, boven zetten we alleen de radiator in de badkamer aan in de ochtend. Als ik drie minuten douche, is dat al behoorlijk lang. Bovendien zijn we maar met z’n tweetjes. Een jaar of twaalf geleden hadden we wel een bad, maar daar gingen we nooit meer in. We passen precies in zo’n reclame, want we zijn voor een inloopdouche gegaan. Ideaal. Je wordt toch wat ouder en strammer.

Verder hebben we geen apparaten die uitzonderlijk veel verbruiken. Natuurlijk wel een wasmachine, maar geen droger. Ik hoop dat de energieprijzen gaan zakken, maar ik vrees dat het ijdele hoop is. Ik zit nu namelijk een beetje in dubio: wat moet ik doen? Alsnog een vast contract afsluiten? Of nog even wachten tot de zomer?”

