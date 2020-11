Kettingbeding van architect blijft eeuwig van kracht: boom mag niet worden gekapt

‘My home is my castle’, zeggen de Engelsen. Wat zoiets betekent als: met, rond en in mijn huis doe ik wat ik wil. Dat mag in Engeland zo zijn, in Nederland kan dat anders liggen. Dat realiseer ik me weer als zich bij mij een echtpaar aandient dat een paar jaar geleden een huis heeft gekocht van de eerste eigenaren.