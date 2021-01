Kettingrokende buren reageren helaas niet op onze nette brief

Vraag: Onze benedenburen roken veel op hun balkon. Wij hebben er op twee hoog veel last van. Een paar jaar terug lieten we een rood plastic bolletje zakken als wij op ons balkon zaten. Waren we klaar met eten, dan haalden we dat omhoog. Konden zij hun zelfgedraaide sigaretten roken. Die afspraak verwaterde. Op mijn nette brief werd niet gereageerd. Er moet toch een compromis te vinden zijn, als we straks weer buiten zitten?