Klassieke kunst in een nieuw jasje voor elk interieur

Sylvia Kieft, oprichter van Muurmeesters.nl, biedt met het door haar opgerichte merk Muurmeesters voor iedereen bereikbare (verwisselbare) doeken met daarop de meesterwerken van Hollandse meesters aan. Ze werkt daarbij nauw samen met de grote musea van Nederland. Met de aanschaf van een Muurmeester steun je het museum. Het schilderij is afgedrukt op een drager van stevig doek of fluweel en zou in kwaliteit het echte werk benaderen.

Mooi contrast in moderne ruimte

Kiefts verklaring voor de populariteit van oude schilderijen op nieuwe dragers is eenvoudig: ,,Wij zijn anno 2021 nog net zo onder de indruk van het vakmanschap van oude meesters als 400 jaar geleden. En niet alleen in Nederland! Onze oude meesters vliegen de hele wereld over. Daarbij is er heden ten dage, ook onder jongeren, een grote waardering voor beroemde meesterwerken. Dat heeft te maken met het feit dat moderne huizen met strakke, harde materialen zijn ingericht. Een oude meester biedt in zo’n moderne ruimte een mooi contrast. Je kan er echt een statement mee maken, zeker als je voor een grote, kleurige afbeelding kiest.”

IXXI, het wandsysteem dat bestaat uit losse kaarten die je aan elkaar klikt met behulp van kruisjes, biedt ook niet voor niets een keur aan afbeeldingen van eeuwenoude schilderijen aan. ,,De amandelbloesems van Van Gogh, maar ook de donkere bloemstillevens van Jan Davidsz de Heem zijn al tijdenlang bestsellers”, zegt merkmanager Eline Verhoeven. ,,Het leuke is dat je ook in kunt zoomen op een bepaald detail van een origineel kunstwerk en dat ze in elk gewenst formaat te krijgen zijn.”

Photoshoppen in interieur

Het helpt ook als mensen een schilderij in hun interieur afgebeeld zien, vervolgt ze. ,,Daar kunnen wij bij helpen. Soms fotoshoppen we dan meteen een kleur op de muur achter het meesterwerk: donkere kleuren laten een Muurmeester nog beter uit de verf komen. Dat wordt over het algemeen met zoveel enthousiasme ontvangen dat mensen dat één op één in huis overnemen. We raden ook aan om een meester uit te lichten met een (schilderij)spot. Je kan de lichtbron zelfs overeen laten komen met de lichtbron in het schilderij!”

,,Voor hen die willen afwisselen hebben we tweezijdig geprinte IXXI’s in de collectie met op iedere kant een compleet andere afbeelding”, zegt Eline Verhoeven. ,,Zo wissel je gemakkelijk van stijl. Laat kleuraccenten van het kunstwerk terugkomen in je interieur, of andersom. Zo smelten het beeld en de ruimte met elkaar samen.” De kunstwerken zijn waterproof, uv-bestendig en kreukvrij, dus het melkmeisje kan ook in de badkamer.

Waarom kiezen Nederlanders voor het Meisje met de parel?

Waarom dit schilderij? ,,Dat is wel bijzonder, want Johannes Vermeer is na zijn dood in de vergetelheid geraakt”, zegt Ariane van Suchtelen, conservator van het Mauritshuis. Het museum in Den Haag heeft het originele Meisje met de parel in 1902 in bezit gekregen. Eigenlijk bij toeval. ,,We hebben het nagelaten gekregen van de familie Des Tombe die het schilderij in 1881 op een veiling heeft gekocht. De man had het voor 2 gulden gekocht plus 30 cent commissie voor het veilinghuis. Eind 19de eeuw werd Vermeer pas herontdekt, daarom had het veilinghuis toen niet door dat ze met zo’n kostbaar schilderij te maken hadden.”

Dat het nu dé eyecatcher is geworden van het Mauritshuis, komt volgens Van Suchtelen door meerdere aspecten. ,,Het tijdloze karakter van het prachtige gezicht speelt een belangrijke rol. Maar ook het lichtgebruik, heel subtiel. Kijk maar eens naar de glinstering van de parel of de net geopende mond. Bovendien legt ze contact met je. Je kunt veel uiteenlopende associaties maken over wie ze is en waar ze aan denkt. Het is een ‘tronies’ schilderij, dat betekent dat het een portret lijkt maar dat het meisje een verbeelding is van een bepaald type. Dit meisje stelt een oosters type voor, kijk maar naar de tulband die ze draagt.”

Eline Klunder: „Kunst is iets wat ik sowieso heel interessant en mooi vind. Het Meisje met de parel is mijn lievelingsschilderij, al van kinds af aan. Ik vind het een heel interessant beeld. Ze heeft iets kwetsbaars, ontroerends en mysterieus in haar blik. Maar wát straalt ze nu precies uit? Ze kijkt je aan op een bijzondere manier en dat vind ik mooi.”

Femke Koster: ,,Vanwege de hele mooie kleuren die de aandacht trekken, maar in een taupe/crème interieur niet erg opvallen. Een betoverend beeld. Heel goed te combineren met stoerdere meubels.”

Vivianne Geeraets: ,,Het spreekt me heel erg aan. Ik heb de ‘echte’ versie ook mogen bewonderen en het schilderij grijpt me echt aan. Hoe ze je aankijkt, de kleuren, echt prachtig. Toen ik deze zag staan, moest ik hem gewoon hebben. Ik heb niet eens overlegd met mijn man, haha. Gelukkig vond hij hem ook prachtig en qua kleuren past deze echt perfect in onze badkamer! Helemaal blij.”