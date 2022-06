Klaver in je gazon? Geef stikstof en maai korter

‘Grote vraag naar hypotheken om te verduurza­men’

Het aantal aanvragen voor een hypotheek om een woning te verbouwen of te verduurzamen stijgt in rap tempo. Hypotheekadviseur De Hypotheker ziet dat het aantal aanvragen in een jaar tijd met 90 procent is gestegen, zegt de keten in een rapport over de eerste vier maanden van het jaar. Vaak wordt de overwaarde van een huis ingezet om de hypotheek rond te krijgen.

18 mei