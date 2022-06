Kopen zonder kijken-makelaar spreekt stel streng toe: ‘Jullie zijn kansloos op deze markt’

Niks liever dan verhuizen uit die postzegelwoning in Amsterdam-Oost, bedacht het jonge stel. Hun motoren, de kitesurfspullen, dat ging echt niet meer op 37 vierkante meter. Op zoek naar een huisje dus, in de Zaanstreek, met drie slaapkamers en een tuin op het Zuiden. Vergeet niet dat het een ‘speelse, karakteristieke’ woning moest worden, iets dat trouwe kijkers van het RTL4-programma inmiddels vertrouwd in de oren klinkt.



Topmakelaar Alex van Keulen sprak de dames ietwat streng toe. Hij noemde de zoektocht ‘een schot met hagel’ en was bang dat het realisme geen prioriteit had. ,,Dat was niet leuk vond ik’’, mokte Vera, maar Dyan concludeerde een ‘eyeopener’.

Zak geld

Alex mocht op pad met een zak geld vol 375.000 euro. Al snel werd duidelijk dat hij het daarmee niet ging redden, of het stel moest wensen schrappen. ,,De prijzen stijgen zo snel dat mensen buitenspel worden gezet. Jullie zijn kansloos door de wensen.’’ Om de ogen daadwerkelijk te openen, liet hij zien welke huizen hij had laten schieten. ,,Dit is een beetje een tegenvaller. Je hoopt toch dat het er is. Nu moeten we concessies doen. We moeten nog even bijkomen’’, aldus Dyan. Omdat er inmiddels een halfjaar was verstreken, werd besloten af te zien van de jaren 30-woning-eis en het budget te verhogen naar 390.000 euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog eens zes maanden, vijftig bezichtigingen en vijftien biedingen verder. Zelfs bouwdeskundige Bob Sikkes, die normaal gesproken de optimistische man van de show is, noemde de opdracht ‘onmogelijk’. Tijdens nog eens een gesprek voelde Vera de woede opborrelen en zakte de moed in de schoenen. Dan maar het zoekgebied uitbreiden en de schatkist aanvullen tot maar liefst 470K.



Anderhalf jaar verder: daar kwam dan toch de traditionele parel! In de plaats van hun dromen, Castricum. Het lukte Alex aan te kopen voor 450.000 euro, 20.000 euro over voor verbouwkoning Bob dus. Wanneer Vera en Dyan dan eindelijk door hun pandje lopen, kunnen ze niet geloven dat het Alex gelukt is. Het woord ‘superchique’ valt. Ze vinden het belangrijk dat de keuken wordt aangepakt; de blauwige badkamer komt later wel. Om te voorkomen dat de woonkamer op een Grieks restaurant gaat lijken, sloopt Bob de toog uit de keuken en trekt de boel recht. Om geld te besparen worden familie en vrienden ingezet als sloopkogel. Styliste Roos tikt de box ‘Hawaï chique met beachvibe’ aan en tekent een blauwe keuken met zeeblauwe tegeltjes in.

Volledig scherm Vera en Dyan zijn blij. © RTL

Hotel

Bij het zien van de extra kamer vol kledingkasten valt Vera nog net niet flauw. ,,Dit is zo vet! We zijn zo blij!’’ Dyan: ,,Morgen zullen we ons afvragen in welk hotel we zijn beland. We zijn lucky bastards!’’



Omdat de Amsterdammers niet de enigen zijn die radeloos worden van de overspannen woningmarkt, gaan Krabbé en zijn team verder met Kopen zonder kijken. Eerder vandaag werden het zesde en zevende seizoen aangekondigd.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: