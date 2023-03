Koper van riante woning van 6 ton trekt zich terug, maar moet van rechter hoge boete betalen

Wil je in de zomer een perfecte grasmat? Dan is het nu tijd om daar mee aan de slag te gaan

Een gazon in topconditie lijdt veel minder onder hitte dan een gazon dat geplaagd wordt door mos of afgestorven gazonmaaisel. Ook te weinig kalk of voedingsstoffen hebben invloed. Wil je een grasmat die de droogte kan trotseren? Begin dan nu met verticuteren en behandel je gazon met de volgende stappen.