Krapte woningmarkt in steden, bekoeling op platteland

De woningmarkt is niet meer alleen in de grote steden in de Randstad oververhit. Ook middelgrote steden in de rest van het land kampen met een daling van het aantal afgesloten hypotheken, een teken dat het aantal betaalbare woningen afneemt. Buiten de steden bekoelt de markt juist.

De problemen doen zich voor in steden als Haarlem, Zwolle en Eindhoven. Het wordt daar met name voor starters steeds moeilijker om een huis naar wens te vinden, zo wijzen de cijfers van De Hypotheker uit.

Op landelijk niveau is iets anders aan de hand. Huizenprijzen stijgen minder hard dan voorheen. Met als resultaat dat het aantal transacties in het derde kwartaal is gestegen en het woningaanbod is toegenomen. In augustus stonden nog 98.194 woningen te koop op Funda. Sindsdien is dit aanbod met 3 procent gestegen naar 100.958 woningen.

Amsterdam

De stijging van 10 procent van het aantal gesloten hypotheken in het derde kwartaal van 2019 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar wijst er volgens De Hypotheker op dat de huizenmarkt in een aantal regio’s stabiliseert. Opvallend is dat ook in Amsterdam en in de slipstream Almere de markt enigszins bekoelt. Daar stegen de prijzen dankzij de krapte de laatste jaren ook het hardst van heel Nederland. Nu lijkt het erop dat het plafond is bereikt.

Terwijl in Amsterdam sprake is van een lichte daling van het aantal afgesloten hypotheken (-3,0 procent), is in Haarlem sprake van een zeer sterke afname van het aantal transacties (-30,9 procent). In populaire steden buiten de Randstad is echter ook sprake van een sterke daling, zoals in Groningen (- 11,1 procent), Eindhoven (-20,5 procent), Zwolle (-22,5 procent) of Leeuwarden (-22,8 procent). In andere steden zoals Middelburg (+19,4 procent) en Deventer (+18,9 procent), is de woningmarkt gestabiliseerd of juist aangetrokken.