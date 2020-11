Kunstkerstbomen vliegen de winkels uit, de echte komen vroeger

Hoewel de schappen met kerstspullen al weken staan opgesteld, zouden de echte bomen pas op 30 november arriveren. ,,Maar er zijn zoveel klanten die er al om vragen, dat we hebben besloten om ze eerder te laten overkomen van onze leverancier in Denemarken”, zegt Lobke Samallo van het hoofdkantoor van Intratuin. ,,Volgende week worden de eerste al verkocht in sommige filialen, maar in de meeste centra zijn ze vanaf 23 november beschikbaar.”

Veilig shoppen

Tuincentra ontvangen 60 miljoen bezoekers per jaar en lijken nauwelijks te lijden onder corona, met uitzondering van de winkels in grensgebieden. ,,De grote kerstshows in onder meer Venlo hebben het zwaar, omdat Duitse klanten wegblijven”, zegt Horstra. Maar de Nederlandse consument is gulzig. ,,We horen van alle winkeliers dat klanten al expliciet naar kerstbomen vragen”, zegt Samallo namens Intratuin. ,,Ik vermoed dat ze ook wat eerder in het jaar op stap gaan om te voorkomen dat ze in bomvolle winkels terechtkomen. Dat kan trouwens niet, want Intratuin hanteert een maximum aantal mensen in de winkels.”