Kwart Nederlanders heeft weleens heibel met de buren

Met name respondenten uit Noord-Holland en Utrecht (33 procent) steggelen met hun buurtgenoten. In Groningen (21 procent) en Limburg (22 procent) is er minder vaak ruzie. ,,Een gezonde burenrelatie bestaat uit goed contact en duidelijke afspraken”, zegt Peter Abrahamse van Kadasterdata.nl., een platform met allerlei gegevens over woningen. ,,Als deze band er is, is een schutting een paar centimeter over de erfgrens geen reden voor een conflict.”