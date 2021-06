'Laat kinderen iets leuks doen in de tuin, niet alleen naar planten kijken’

Als ik terugkijk op mijn kinderjaren, dan was ik niet erg bezig met de tuin. Ik had meer belangstelling voor walvissen en gifslangen dan voor die stomme planten. De enige plant die mijn belangstelling kon vasthouden was mijn pompoen, waarmee ik alle records hoopte te breken. Jaren later was ik korte tijd gefascineerd door vleesetende planten, maar toen ik erachter kwam dat vlees eten door een plant een gezapige bedoening is, verflauwde mijn belangstelling snel.

De huidige trend waarbij een tuin alleen bedoeld is om naar te kijken en niet om aan te komen, helpt niet om de belangstelling van de jeugd voor planten te wekken. Wil je dat laatste wel, dan kun je beter denken aan planten waarmee je iets kunt doen. Bijvoorbeeld records breken, zoals ik met mijn pompoen.

Het juiste ras

Kies wel het juiste pompoenenras, anders staat jouw kind meteen al op een onoverbrugbare achterstand. ‘Atlantic Giant’ is het ras om voor te gaan; een jaar of vijf geleden werd uit een zaadje van deze variëteit een vrucht van meer dan duizend kilo gekweekt.

De pompoen is niet de enige plant waarmee je aan een wedstrijd kunt deelnemen. Overal in het land worden zonnebloemwedstrijden georganiseerd, waarbij het erom gaat de langste zonnebloem te kweken. Een goede kans maakt jouw kroost met het ras ‘Russian Giant’, waarvan een exemplaar met gemak het slaapkamerraam op de eerste verdieping bereikt. Bind de zonnebloem wel echt goed vast aan een stevige paal, anders wordt het na een plotselinge onweersbui een drama.

Niet alleen het breken van records is leuk met planten, je kunt er nog allerlei andere dingen mee doen. Heel herkenbaar is natuurlijk de sneeuwbes, met die witte bolletjes die je in de nazomer kunt wegblazen met een stuk elektriciteitsbuis, waarna ze zo leuk tegen het raam van de buren uiteenspatten.

Ook kun je verven met plantaardige verfstoffen. Alle planten waarvan de naam eindigt op ‘tinctoria’ of ‘tinctorius’ zijn geschikt, want dat woord betekent ‘door ververs gebruikt’. Keus te over: Genista tinctoria is verfbrem en Anthemis tinctoria is verfkamille, maar ook planten zonder verwijzing naar verven in hun naam zijn te gebruiken. De wortels van lievevrouwebedstro kleuren stoffen prachtig rood en de bast van de walnoot geeft warm okergeel.

Tot slot is het mogelijk om muziek of lawaai te maken met planten; fluitenkruid heet niet voor niets fluitenkruid. Neem een stengel en snijd die vlak boven een tussenschot en 25 centimeter daaronder af. Zo krijg je een buis met één open einde. Maak er met een mes een dunne lengtesnee in en blaas erop. Hoe dunner de stengel, hoe hoger de toon.

Lawaai maak je met de opgezwollen vruchtomhulsels van de blazenstruik, Colutea. Sla ze stuk en laat ze knallen, zoals je vroeger een boterhamzakje opblies en met een klap stuksloeg.

