‘Landelijke wachtlijst nodig voor huurhuizen’

Zijn eigen situatie spreekt volgens Aussems boekdelen. ,,Ik ben 27 en vind het tijd om op eigen benen te staan en mijn ouderlijk huis te verlaten. Prioriteit is dat ik een baan vind. Maar de vraag die dan opdoemt: waar ga ik wonen? Ik sta nu acht jaar op de wachtlijst bij het zoekportaal Zicht op Wonen van Midden-Brabant. Wat mij betreft kan ik ook ergens anders wonen. In Breda bijvoorbeeld, of in Hilversum.”



Inschrijven bij verschillende zoekportalen is echter geen optie. ,,Dat wordt veel te duur. Ik betaal nu, na lang aandringen dat de prijs omlaag moest, 8 euro per jaar. Nieuwe inschrijvingen lopen op tot 50 euro (in Amsterdam). Daarnaast rekenen woningcorporaties nog apart administratiekosten. Voor je het weet ben je honderden euro's kwijt en voor wat? Om op een wachtlijst te staan. Ik snap dat ze dat voor een paar jaar doen, maar met de huidige woningnood en wachttijden slaat het nergens op. Alles is geautomatiseerd, dat hoeft toch niet zo duur te zijn? Het maakt me echt boos!”