Last van wespen? Maak een fruittafeltje voor ze

,,Het zou kunnen dat er meer wespen zijn door de warme zomer, maar ik neem die berichten altijd met een stevige korrel zout’’, zegt de deskundige. ,,Vorig jaar was het nog veel langer warm. Het is nu eenmaal augustus en dan gaan de wespen op zoek naar zoetigheid. En wij zitten dan allemaal buiten.’’



De kenner ziet het vernietigen van al die wespennesten met lede ogen aan. Als er namelijk één nuttig insect is, dan is het de wesp wel. ,,Ze vangen allerlei insecten. Ook muggen als ze de kans krijgen. Of ze ook de eikenprocessierups mee naar hun nest nemen? Dat weet ik niet, maar het zou me niet verbazen.’’



De insectenvangst wordt in het voorjaar door de werksters mee naar het nest genomen om te dienen als voer voor de larven. ,,Die larven scheiden een zoete stof af, die weer dient als brandstof voor de werksters. In augustus zijn de larven volgroeid en dan gaan de werksters op zoek naar alternatieve zoetigheid.’’

Barbecue

En daar zitten wij dan gezellig in de tuin, met onze barbecue en glaasjes frisdrank. ,,Ga niet slaan naar ze, daar worden ze agressief van’’, adviseert de deskundige. ,,Zet gewoon een leeg glas ondersteboven over die wesp en kíjk er eens naar. Het zijn ontzettend mooie beestjes. Als je dan ‘s avonds naar binnen gaat, dan laat je hem weer vrij. En biedt ze een alternatief. Maak een plekje in de tuin waar je een rotte appel legt. En leg ook die door fruitvliegjes aangetaste pruim erbij. Vinden ze heerlijk. Op den duur weten ze waar ze moeten zijn en dan is de kans groot dat ze jou met rust laten. Dat fruit vinden ze toch lekkerder.’’

Een nest hoeft niet altijd vernietigd te worden, vindt Dicke. ,,Bij een kinderdagverblijf natuurlijk wel. Stel je voor dat een kindje een wesp inslikt. En als je een nest hebt en ze komen ook je huis binnen, dan moet je er natuurlijk iets aan doen, maar als er een nest onder de goot zit waar je geen last van hebt? Waarom zou je dat weghalen?’’

Sterker nog: misschien snijden we onszelf op die manier wel in de vingers. ,,Recent zijn er studies verschenen over kevers en libelles, net als de wesp echte predators, roofinsecten. Als die achteruitgaan en we krijgen vanuit het zuiden door de klimaatverandering nieuwe soorten binnen terwijl de predator-stand het zwaar heeft, dan kun je weer last krijgen van die nieuwe soorten.’’