Last van wespen? Met deze simpele middelen hou je ze op afstand

Wat kun je doen bij wespenoverlast?

,,De vraag is vooral: wat is overlast? Vaak raken we nogal snel in paniek wanneer een wesp in onze buurt is, maar dat is helemaal niet nodig. Wespen kunnen hooguit wat vervelend om je heen zoemen, want ze steken echt niet zomaar. De Duitse en de gewone wesp, de zogenoemde limonadewespen, zijn degenen die bij mensen in de buurt komen. Dat begint meestal eind juli of begin augustus, want dan loopt het nestseizoen op z’n eind en gaan de werksters wat voor zichzelf rotzooien.’’

Waar komen wespen op af?

,,Vlees en suikerwater. Het vlees is puur voor de larven, want daar zitten veel groeistoffen in. Dat pakken ze normaliter van andere insecten, maar ze kunnen het ook voorzien hebben op die hamburger op jouw bord. Voor zichzelf zoeken de werksters suikerwater - nectar dus. Vooral wanneer bloemen meer uitgebloeid zijn richting het einde van de zomer zoeken ze die zoetigheid vaker bij ons.’’

Stel, je zit lekker buiten met een hapje of drankje en hebt last van om je heen zwermende wespen. Zet je dan een wespenval, of kan het ook diervriendelijker?

,,Een viltje over je glas of het dopje omgekeerd op je bierflesje leggen voldoet vaak al. Wespen steken niet zomaar, maar je moet wel oppassen. Als je bijvoorbeeld een slok neemt, dan komt ze in het nauw en steekt ze wel. Dat voorkom je hiermee. Je kunt ook een schoteltje met daarop wat fruitresten, bijvoorbeeld appelklokhuizen, ergens in de hoek van de tuin of balkon zetten. Dat werkt goed.’’

Volledig scherm Entomoloog en wespenexpert Jan Smit. © Koen Verheijden

Helpen nep-nesten of bepaalde geuren ook?

,,Een nep-nest ophangen zou moeten voorkomen dat wespen een nest in de buurt gaan maken, omdat de koningin dan een ander territorium zoekt. Ik heb nog geen bewijs gezien dat dit daadwerkelijk werkt. Áls je hem plaatst, moet dat wel heel vroeg, want in april beginnen de wespen al aan de bouw van hun nest. Volgens wetenschappelijk onderzoek houden wespen niet van de geur van citroen, kruidnagel en geranium. Je kunt dus bijvoorbeeld een citroen doormidden snijden en daar kruidnagel in doen. Of een citroengeranium neerzetten.’’

Wat doe je als je een wespennest ziet?

,,Ik zou het eerst even aankijken en bij jezelf te rade gaan: heb je er écht last van, of vind je dat je er last van hebt? In grote lijnen ben ik groot tegenstander van bestrijden, want in de meeste gevallen gebeurt dat met gif en dat komt hoe dan ook in het milieu terecht. Ik ken slechts één bedrijf, Buitenbedrijf BBZ in Groningen, dat milieuvriendelijk bestrijdt door de wespennesten uit te graven. Daarnaast wil de Wespenstichting in nijpende situaties wel nesten verplaatsen. We moeten niet vergeten dat de nesten na een jaar altijd weer weggaan en wespen een rol hebben in de natuur: ze vangen andere insecten, zoals vliegen en muggen. Als je alle wespen gaat weghalen, krijgen we daar weer meer last van.’’

Tips van de expert: Blijf rustig Ga niet snel bewegen. Sla de wesp niet. Dan is de kans juist groter dat ze steekt, omdat ze zich bedreigd voelt. Welkom in de kliko Zet je kliko met groente- en fruitafval in een hoekje van je tuin een beetje open. Het lokt de wespen weg van je terras. Doe-het-niet-zelf Verwijder nooit zelf een wespennest. Bepaal eerst of het nest echt overlast geeft en schakel een (diervriendelijke) expert in, bijvoorbeeld de Wespenstichting.