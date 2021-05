Lees hier de volledige Woonspecial van 2021

Thea en John kopen drie huizen binnen een jaar (en gaan bijna wéér verhuizen)

7 mei Door het moderne en luxe interieur van de woning aan de Weteringstraat in Moordrecht besloten John Spanenburg en Thea de Werd hun net gekochte woning in Westergouwe snel te verlaten. Drie maanden later hebben ze een nóg mooiere woning in Nieuwerkerk gekocht.