Legpuzzels door het dak door corona: ‘Mensen zoeken iets om te doen’

Akkoord over coronamaat­re­ge­len in de bouw: meldpunt voor bouwvak­kers met zorgen

21:00 Brancheorganisaties en vakbonden hebben met het kabinet een akkoord bereikt over veiligheidsmaatregelen op bouwplaatsen. Uitgangspunt is dat bedrijven tijdens de coronacrisis door kunnen gaan met het bouwen van huizen of werk aan wegen, omdat de maatschappelijke en economische belangen te groot zijn om het werk stil te leggen.