Lelijk gaatje in de muur? Zo maak je het netjes dicht

Verhuis­wens is groot, maar aantal hypotheken daalt

13:36 Het aantal hypotheekaanvragen voor woningen is in het eerste kwartaal van 2019 met 3,3 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Wel is er sprake van wat herstel ten opzichte van de maanden november en december, meldt netwerk HDN, dat de hypotheken registreert. Tegelijkertijd neemt de wens om te verhuizen alleen maar toe.